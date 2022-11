Marché de Noël de Mézin Mézin, 4 décembre 2022, Mézin.

Marché de Noël de Mézin

Place du Club Mézin Lot-et-Garonne

2022-12-04 09:30:00 – 2022-12-04 18:00:00

Mézin

Lot-et-Garonne

Mézin

Venez vivre la magie de Noël à Mézin !

Atelier culinaire avec Cyril Carrini, calèche, restauration sur place, maquillage, contes, Père Noël, goûter, spectacle de marionnettes et feu d’artifice.

9h30 : ouverture du marché de Noël animé par Cocktail Blues Podium.

Artisans et producteurs toute la journée.

Visite et promenade en calèche.

Atelier « Lettre au Père Noël »

12h : restauration sur place ou à emporter avec la société de chasse de Mézin.

Menu : terrine de pâté, truffade saucisse, croustade. 1 verre de vin. Réservation au 06.08.85.24.90

14h : visite et promenade en calèche.

14h à 17h : maquillage (enfants) et visite du Père Noël

15h à 16h : atelier chocolat avec Cyril Carrini

16h : goûter de Noël des enfants

17h : spectacle de marionnettes : « Fifrelin le lapin trop pressé (sous chapiteau).

18h : feu d’artifice

+33 6 08 85 24 90 Mairie de Mézin

Mairie de Mézin

Mézin

