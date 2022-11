Marché de Noël de Meyssac Meyssac Meyssac MeyssacMeyssac Catégories d’évènement: Corrèze

Marché de Noël de Meyssac, 3 décembre 2022, Meyssac.

Meyssac Corrèze

2022-12-03 10:00:00 – 2022-11-17 20:00:00

Les nouveautés cette année :

Un spectacle unique et plein de poésie au cœur du Marché de Noël, sous la halle aux grains du 18ème, place du jet d’eau sue le thème : « Un noël à vienne ».

Du samedi au dimanche soir, 2 spectacles par heure d’une durée de 8 mn permettront aux 40 acteurs bénévoles de reproduire un Noël à vienne en 1900.

Un décor soigné, des accessoires choisis, une bande son originale feront de cette animation le point d’orgue de cette édition 2022.

Carrousel, fresque historique de Bridiers, crèches du monde entier, calendrier de l'Avent à découvrir de vitrines en vitrines… Depuis 25 ans lors du second week-end de l'Avent, les places et les ruelles médiévales aux abords de la Halle du 18ème transforment Meyssac en un lien magique. Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022, un petit village de chalets prendra place une fois de plus au cœur du bourg pour fêter Noël.

