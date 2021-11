Méry-ès-Bois Méry-ès-Bois Cher, Méry-ès-Bois Marché de Noël de Méry-es-bois Méry-ès-Bois Méry-ès-Bois Catégories d’évènement: Cher

Méry-ès-Bois

Marché de Noël de Méry-es-bois Méry-ès-Bois, 28 novembre 2021, Méry-ès-Bois. Marché de Noël de Méry-es-bois Méry-ès-Bois

2021-11-28 09:00:00 – 2021-11-28 18:00:00

Méry-ès-Bois Cher Méry-ès-Bois Tombola au profit des projets scolaires. Vente de sapins de 150 à 200cm sur précommande. Marché de Noël de Méry-es-Bois. ensemble.merie@gmail.com +33 6 11 96 85 10 Tombola au profit des projets scolaires. Vente de sapins de 150 à 200cm sur précommande. méry es bois

Méry-ès-Bois

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Méry-ès-Bois Autres Lieu Méry-ès-Bois Adresse Ville Méry-ès-Bois lieuville Méry-ès-Bois