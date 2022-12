Marché de Noël de Maurrin Mauries Mauries OT Grenade Mauries Catégories d’évènement: Landes

Mauries

Marché de Noël de Maurrin Mauries, 18 décembre 2022, Mauries OT Grenade Mauries. Marché de Noël de Maurrin Mauries Landes

2022-12-18 – 2022-12-18 Mauries

Landes Mauries Salles des fêtes de 10h à 18h

Sur toute la journée : Cadeaux, artisanat, décorations et ateliers créatifs.



Buvette et restauration sur place – Présence du Père Noël Salles des fêtes de 10h à 18h

Sur toute la journée : Cadeaux, artisanat, décorations et ateliers créatifs.



Buvette et restauration sur place – Présence du Père Noël Marché de Maurrin Marché de Maurrin

Mauries

dernière mise à jour : 2022-12-09 par OT Grenade

Détails Catégories d’évènement: Landes, Mauries Autres Lieu Mauries Adresse Mauries Landes OT Grenade Ville Mauries OT Grenade Mauries lieuville Mauries Departement Landes

Mauries Mauries OT Grenade Mauries Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauries-ot-grenade-mauries/

Marché de Noël de Maurrin Mauries 2022-12-18 was last modified: by Marché de Noël de Maurrin Mauries Mauries 18 décembre 2022 Landes Mauries Mauries Landes OT Grenade Mauries Landes

Mauries OT Grenade Mauries Landes