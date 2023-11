Marché de Noël 2023 – Ville de Martignas-sur-Jalle Marché de Noël de Martignas-sur-Jalle Martignas-sur-Jalle, 1 décembre 2023, Martignas-sur-Jalle.

Marché de Noël 2023 – Ville de Martignas-sur-Jalle 1 – 3 décembre Marché de Noël de Martignas-sur-Jalle

Il avait accueilli près de 3 000 visiteurs sur 2 jours en 2022. Pour la 1ère fois, le marché s’étendra sur 3 jours, avec une inauguration le vendredi soir et réunira près de 40 exposants, artisans, commerçants, associations, services municipaux et métropolitains, prêts à vous accueillir pour partager leurs produits et créations. De nombreuses animations : concert, lectures de contes, activités créatives, vente de sapins, manèges, animations variées… et bien sûr la visite tant attendue du Père Noël et des séances photos, dans son chalet, enchanteront petits et grands.

De quoi célébrer ensemble la magie de Noël et vous inspirer de belles idées-cadeaux pour les fêtes !

Pour le plaisir des papilles, 7 foodtrucks seront dédiés à la restauration sucrée ou salée. Enfin, vous pourrez vous installer bien au chaud, dans la salle du Pays-des-Graves pour profiter de moments de jeux en famille ou entre amis, aux côtés de nos bibliothécaires.

L’ouverture officielle du marché se tiendra le vendredi 1er décembre à 18h à l’entrée du Marché de Noël et marquera le lancement des illuminations de la Ville par M. le Maire à 18h30.

Les plus petits pourront adresser leur lettre au Père Noël grâce à la boîte au lettre lumineuse, située sur le parvis de l’hôtel de Ville.

En marge du Marché de Noël, profitez des animations et des vitrines de Noël des commerçants du centre-ville (du lundi au samedi) et du Marché des Bruyères (chaque dimanche du mois).

Immortalisez votre Noël à Martignas !

Pendant toute la durée des festivités de fin d’année, un arbre lumineux géant sera positionnée dans le parc Nelson Mandela, à proximité de l’hôtel de Ville afin que les Martignassais et les visiteurs puissent immortaliser ce moment et le partager notamment via les réseaux sociaux avec le #martignasetmoi (Vous souhaitez que nous partagions votre publication publique, pensez à notifier @villedemartignas !)

Programme du Marché de Noël

À Martignas-sur-Jalle, la magie de Noël se partage ! La Ville donne un élan résolument joyeux et solidaire aux fêtes de fin d’année et prévoit des activités et des surprises pour toute la famille.

VENDREDI 1 DÉCEMBRE > De 18h00 à 00h00

18h30 : Inauguration du Marché de Noël et lancement des illuminations à l’entrée du Marché de Noël

18h30-20h30 : Animaux de la ferme pédagogique

18h30-20h00 : Prenez la pose avec le père noël au chalet du père noël

19h00 : Concert de l’école de musique à la salle pays des graves

19h00 : Boissons chaudes au stand de l’acte.m

SAMEDI 2 DÉCEMBRE > De 10h00 à 00h00

10h00-17h00 : Braderie de Noël du CMJ

10h00-18h00 : Ateliers créatifs / jeux de société à la salle pays des graves

10h00-18h00 : Lecture de contes au chalet du père noël

15h30-21h30 : Animaux de la ferme pédagogique

16h00-17h00 et 18h30-20h00 : Prenez la pose avec le père noël au chalet du père noël

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE > De 10h00 à 21h00

16h00-20h00 : Animation & initiation danse (mégadanse) à la salle pays des graves

16h00-18h30 : Animaux de la ferme pédagogique

16h00-17h00 et 18h30-20h00 : Prenez la pose avec le père noël au chalet du père noël

Marché de Noël de Martignas-sur-Jalle Av. de la Libération 33127 Martignas-sur-Jalle Martignas-sur-Jalle 33127 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « communication@ville-martignas.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ville-martignas.fr/programme-du-marche-de-noel-2023/ »}]

