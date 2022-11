Marché de Noël de Marsanne Marsanne Marsanne Catégories d’évènement: Drôme

Marsanne

Marché de Noël de Marsanne
Marsanne, 10 décembre 2022

Centre village Marsanne Drôme

2022-12-10 10:00:00 – 2022-12-10 18:00:00

Drôme Marsanne Le comité des fêtes de Marsanne anime le village le samedi 10 et le dimanche 11 décembre avec de nombreuses animations.

Marché, lectures, danses, chorales, feu d’artifice, arrivée du Père Noël, buvette et restauration assurés par l’association. comitefetesmarsanne@gmail.com Marsanne

