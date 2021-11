Marsanne Marsanne Drôme, Marsanne Marché de Noël de Marsanne Marsanne Marsanne Catégories d’évènement: Drôme

2021-12-11 – 2021-12-12

Marsanne Drôme Marsanne Retrouvez le beau marché de Noël au cœur du village de Marsanne les 11 et 12 décembre 2021 : ateliers gratuits pour enfants, parade de Noël, photos avec le Père Noël et pleins de surprises.. ! Marsanne

