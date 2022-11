Marché de Noël de Marsannay-le-Bois Marsannay-le-Bois Marsannay-le-Bois Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Côte-d’Or Marsannay-le-Bois EUR L’association Move le Body organise un marché de Noël le 9 décembre, de 17h30 à 21h, salle des fêtes à Marsannay-le-Bois. Faites places aux artisans et producteurs locaux !

Bière, couture, miel, créateurs, maquillage et beaucoup d’autres vous attendent ;) assocmlb21@gmail.com Marsannay-le-Bois

