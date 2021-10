Marché de Noël de Marché Nomade Plélo, 5 décembre 2021, Plélo.

Marché de Noël de Marché Nomade Lieu-dit Les Tronchets Au jardin, Des fleurs Plélo

2021-12-05 10:00:00 – 2021-12-05 16:00:00 Lieu-dit Les Tronchets Au jardin, Des fleurs

Plélo Côtes d’Armor

Seront présents pour ce marché organisé par Marché Nomade et Au jardin des fleurs :

– La ferme du Rocher avec poulets rôtis à emporter, coffrets cadeaux et des terrines,

– Au jardin des fleurs proposera des sapins de Noël,

– La Marée des huîtres,

– Estelle Laville ses chocolats et gourmandises,

– Les 6 roses du caviste proposera une gamme de vins bio et autres boissons sans alcool,

– L’origan pizza châtaignes grillées,

– Organic Worms ferme lombricole,

– Au potager gourmand maraîcher bio de Cohiniac,

– Yann Lepetit vous propose via Forméozen une approche du bien-être et de la qualité de vie… Il proposera aussi différents thés.

– Oleum Crète : produits crétois, coffrets cadeaux.

Venez nombreux nous rencontrer lors de notre marché de Noël

Un panier garni à gagner !

