2022-12-10 – 2022-12-10

Côte-d’Or Manlay EUR 0 0 Marché de Noël de Manlay, le samedi 10 décembre à partir de 10h à la salle des fêtes. Entrée gratuite, plusieurs animations et activités au programme : – Buvette

– Buffet

– Balade en calèche

– Tombola

– Passage du père Noël

– Atelier pour enfants amishenriette-manlay@orange.fr Salle des fêtes Rue de l’ouche la pierre Manlay

