Marché de Noël de Malain Mâlain, 10 décembre 2022, Mâlain.

Marché de Noël de Malain

Ruelle de Sercey Mâlain Côte-d’Or

2022-12-10 11:00:00 – 2022-12-10 20:00:00

Venez faire vos dernières emplettes pour noël à l'occasion de notre Marché de noël .

Il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses grâce à la trentaine de petits artisans qui chaque année vous font découvrir leurs créations: bijoux, jouets bois, décorations de noël, confiture… vous trouverez forcement le cadeau qu’il vous manque!

Venez flâner dans les allées de notre marché et avec un peu de chance vous croiserez peut-être notre invité surprise à l’heure du goûter!

Une salle entière est également réservée aux P’tits Malins, les enfants de l’école, qui eux aussi vous proposeront leurs créations pour financer leur voyage.

La tombola vous permettra peut-être de repartir avec un lot créé par un des exposants et sinon comme il n’y a pas de perdant vous mangerez un gâteau de noël.

A l’extérieur c’est également la fête: saumon, foie gras, escargots, sapins, bière artisanale et vin chaud bien sûr ! Venez-vous réchauffer auprès du feu, un verre ou une tartine à la main

On vous attend de 11h et à 20 h à Mâlain !

comitemalain@gmail.com

