2022-12-16 09:30:00 – 2022-12-16 16:00:00

Côte-d’Or Montbard EUR 0 0 L’office de tourisme vous propose une rencontre avec des producteurs et artisans locaux ! Un moment convivial à la découverte du savoir-faire local, idéal pour trouver des idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année. Seront présents :

– L’Escargot à la Coque d’Or (escargots, croquilles apéritives, tartinades),

– La Brasserie BB&Co (bières La Belle Villaines),

– Aux Portes de l’Acacia (apéritifs et boissons artisanales par macération),

– Sandy & Angie Couture (créations faites main),

– Jacquenet-Malin (créations en bois),

– La Fleur aux Dents (savonnerie artisanale)

– Christelle Choureau (écrivaine montbardoise qui viendra dédicacer son premier roman policier « Le paradis à une heure de Paris » – éditions Lumpen) Rendez-vous de 9h30 à 16h devant l’office de tourisme. Gratuit, accès libre ot.montbard@gmail.com +33 3 80 92 53 81 Place Henri Vincenot Office de Tourisme du Montbardois Montbard

