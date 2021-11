Marché de Noël de l’Oasis Cravantaise Salle des fêtes de Cravant-les-Coteaux, 4 décembre 2021, Cravant-les-Côteaux.

Marché de Noël de l’Oasis Cravantaise

Salle des fêtes de Cravant-les-Coteaux, le samedi 4 décembre à 10:00

Quelques petites modifications, mais la recette reste intacte : * Des exposants triés sur le volet : des créateurs plutôt que des revendeurs, des artisans d’art, des associations… * Des produits de qualité, locaux, écologiques et éthiques (matière première bio, recyclage, upcycling…). * Des projets associatifs locaux et engagés, à découvrir (écolieux, humanitaire…). * Des jouets à prix libre, pour tous, que personne ne soit oublié à Noël! Une collecte aura lieux durant tous le mois de Novembre. Les points de récoltes seront bientôt annoncés. * Buvette (jus de pommes et vin chauds, entre autres petits plaisirs!) et petite restauration, pour le midi, pour le goûter… * Et bien sûr une ambiance amicale et conviviale, festive avec quelques surprises (tombola…). On espère que vous serez à nouveau au rendez-vous, nous avons tellement envie de vous revoir !!

Entrée libre

Le Marché de Noël, notre rendez-vous phare, est de retour en 2021 !!!

Salle des fêtes de Cravant-les-Coteaux Rue principale, Cravant les coteaux. Cravant-les-Côteaux Indre-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T18:00:00