Marché de Noel de l'Hotel de Clérieu, 4 décembre 2021, Romans-sur-Isère. Hôtel de Clérieu 1 Place aux Herbes

2021-12-04 09:30:00 – 2021-12-12 19:30:00

Romans-sur-Isère Drôme Un Marché de Noël qui se veut 100% artisanal et solidaire puisque les éventuels bénéfices seront destinés au financement de la réfection de la toiture de l’Hôtel de Clérieu, un des plus beaux Patrimoine de la ville de Romans/Isère. +33 6 15 51 53 26 Hôtel de Clérieu 1 Place aux Herbes Romans-sur-Isère

