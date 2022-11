MARCHÉ DE NOËL DE L’HERMENAULT L’Hermenault L'Hermenault Catégories d’évènement: L'Hermenault

2022-12-18 11:00:00 – 2022-12-18 17:00:00

Salle du Jary Le Haut de Jary

L’Hermenault

Vende L’Hermenault Marché de Noël, balade en calèche, présence du Père Noël, concours du pull moche de Noël, …

Vins chaud, crêpes, food truck. Entrée libre Événement organisé par L’APE les amis de l’école Jules Verne et l’OGEC du RPI L’HERMENAULT/SAINT CYR DES GATS Venez profiter du marché de Noël qui se déroulera le dimanche 18 décembre 2022 entre 11h et 17h à la salle du Jary à L’HERMENAULT. lesamisdelecolejulesverne@hotmail.com Salle du Jary Le Haut de Jary L’Hermenault

