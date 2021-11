Lempdes Lempdes Lempdes, Puy-de-Dôme Marché de Noël de Lempdes Lempdes Lempdes Catégories d’évènement: Lempdes

Puy-de-Dôme

Marché de Noël de Lempdes Lempdes, 27 novembre 2021, Lempdes. Marché de Noël de Lempdes Espace culturel La 2Deuche 14 rue Alexandre-Vialatte Lempdes

2021-11-27 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-28 18:00:00 18:00:00 Espace culturel La 2Deuche 14 rue Alexandre-Vialatte

Lempdes Puy-de-Dôme Lempdes Le Comité de Lempdes vous convie à son traditionnel Marché de Noël. +33 6 75 87 74 82 Espace culturel La 2Deuche 14 rue Alexandre-Vialatte Lempdes

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Lempdes, Puy-de-Dôme Autres Lieu Lempdes Adresse Espace culturel La 2Deuche 14 rue Alexandre-Vialatte Ville Lempdes lieuville Espace culturel La 2Deuche 14 rue Alexandre-Vialatte Lempdes