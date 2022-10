Marché de Noël de l’école St-Joseph à Henvic Henvic Henvic Catégories d’évènement: Finistre

Finistre Henvic L’école Saint-Joseph de Carantec vous invite à son marché de Noël, qui aura lieu au Domaine Ar Bant, à Henvic.

A partir de 10h et jusqu’à 18h, retrouvez de nombreux exposants et profitez de ce moment pour préparer vos cadeaux de Noël !

Une petite restauration sera proposée sur place : crêpes, huîtres, sandwich, vin chaud, etc. +33 2 98 67 02 27 Henvic

