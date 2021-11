Étaves-et-Bocquiaux Étaves-et-Bocquiaux Aisne, Étaves-et-Bocquiaux Marché de Noël de l’école d’Etaves et Bocquiaux Étaves-et-Bocquiaux Étaves-et-Bocquiaux Catégories d’évènement: Aisne

Étaves-et-Bocquiaux

Marché de Noël de l’école d’Etaves et Bocquiaux Étaves-et-Bocquiaux, 26 novembre 2021, Étaves-et-Bocquiaux. Marché de Noël de l’école d’Etaves et Bocquiaux Étaves-et-Bocquiaux

2021-11-26 15:00:00 – 2021-11-26 19:00:00

Étaves-et-Bocquiaux Aisne Étaves-et-Bocquiaux Marché de Noël de l’école d’Etaves et Bocquiaux organisé par l’association des parents d’élèves, à la salle des fêtes le vendredi 26 novembre de 15h à 19h.

Décorations et fleurs de Noël, Photos avec le Père Noël.

Pass sanitaire demandé, port du masque obligatoire. Marché de Noël de l’école d’Etaves et Bocquiaux organisé par l’association des parents d’élèves, à la salle des fêtes le vendredi 26 novembre de 15h à 19h.

Décorations et fleurs de Noël, Photos avec le Père Noël.

Pass sanitaire demandé, port du masque obligatoire. +33 3 23 66 00 82 Marché de Noël de l’école d’Etaves et Bocquiaux organisé par l’association des parents d’élèves, à la salle des fêtes le vendredi 26 novembre de 15h à 19h.

Décorations et fleurs de Noël, Photos avec le Père Noël.

Pass sanitaire demandé, port du masque obligatoire. Commune Etaves

Étaves-et-Bocquiaux

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Étaves-et-Bocquiaux Autres Lieu Étaves-et-Bocquiaux Adresse Ville Étaves-et-Bocquiaux lieuville Étaves-et-Bocquiaux