Marché de Noël de l’école de Montans Montans

2021-12-04 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-04 18:00:00 18:00:00

Montans Tarn Montans – Plus d’une dizaine d’exposants, artisans et producteurs locaux

– Présence du Père Noël avec séance de photos

– Déjeuner TARTIFLETTE de 10h00 à 13h00 (Réservation au 0659297733)

– Lecture de contes de Noël, animations enfants

– Apéro-concert à 18h ape.de.montans@gmail.com +33 6 59 29 77 33 Montans

