Marché de Noël de l’association des parents d’élèves Soultzeren, 10 décembre 2021, Soultzeren.

Marché de Noël de l’association des parents d’élèves Soultzeren

2021-12-10 19:00:00 – 2021-12-10 21:00:00

Soultzeren 68140 Soultzeren

L’ASSOCIATION SOS (Sisney Old School) vous invite au marché de Noël des enfants de l’école de Soultzeren. Vous serez accueillis par des chants de Noël des enfants. Des bricolages et décorations de Noël fabriqués par les enfants et leurs parents vous seront proposés pour financer les projets scolaires. Petite restauration sur place.

Vente de petites décorations de Noël réalisées par le enfants, buvette.

+33 6 82 44 71 97

L’ASSOCIATION SOS (Sisney Old School) vous invite au marché de Noël des enfants de l’école de Soultzeren. Vous serez accueillis par des chants de Noël des enfants. Des bricolages et décorations de Noël fabriqués par les enfants et leurs parents vous seront proposés pour financer les projets scolaires. Petite restauration sur place.

Soultzeren

dernière mise à jour : 2021-10-26 par