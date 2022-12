Marché de Noël de l’Artothèque Trélissac, 17 décembre 2022, Trélissac Comité Départemental de Tourisme de la Dordogne Trélissac.

Marché de Noël de l’Artothèque

2022-12-17 – 2022-12-18

Trélissac

Dordogne

Le marché de Noël, c’est ce weekend !

Nous vous attendons nombreux et nombreuses samedi 17 (de 10h à 17h) et dimanche 18 décembre (de 10h à 16h) dans le hall de la médiathèque de Trélissac.

Pour l’occasion, 16 artistes vendront à prix doux leurs créations !

Venez donc à la rencontre de Laure Bercier (Dans les papiers de Lara B), Zigou, Catherine Libman, Mana, Sarah Connan (Des couleurs et des mots), Juliette Gallas, Marjorie Vérité, Yelan, Monique Ducarton, Véro et Didou, Kajam, Thierry Meymerie, Isabelle Desternes, Yves Calméjane, Chine Seston et Françoise Husson.

Offrir de l’art à Noël c’est faire un cadeau original à ses proches tout en soutenant la création contemporaine locale !

