Marché de Noël de Lanmeur

Lanmeur

Marché de Noël de Lanmeur Lanmeur, 3 décembre 2022

Salle Steredenn Lanmeur

2022-12-03 – 2022-12-03

Salle Steredenn Rue du 19 Mars 1962

Lanmeur

Finistère Lanmeur L’incontournable marché de Noël du Trégor finistérien aura lieu le 3 décembre de 14h00 à 18h00 et le 4 décembre de 10h00 à 18h00 à la salle Steredenn de Lanmeur. 47 exposants. Présence du Père Noël les deux jours avec possibilité de remise de photos en quelques minutes, manège pour enfants, jus de fruits offerts aux enfants. Chorale enfants le samedi vers 15h00. Groupe de musiciens le dimanche. Possibilité de consommer des crêpes, café, chocolat, thé, vin chaud d’Alsace. culture.loisirs.lanmeur@gmail.com +33 6 70 10 51 80 Salle Steredenn Rue du 19 Mars 1962 Lanmeur

