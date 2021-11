Langogne Place des Moines Langogne, Lozère Marché de Noël de Langogne Place des Moines Langogne Catégories d’évènement: Langogne

Place des Moines, le dimanche 12 décembre à 10:00

L’Association E-Langogne vous convie à son marché de Noël en présence du Père Noël, diverses animations seront proposées dont la photo avec le Père Noël… Idées cadeaux, produits du terroir, etc. Réservation et paiement obligatoire à l’inscription auprès de l’Office de Tourisme de Langogne Haut Allier jusqu’au 4 décembre.

Gratuit.

2021-12-12T10:00:00 2021-12-12T18:00:00

