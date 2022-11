Marché de Noël de la Saline royale

2022-11-26 – 2022-11-26 Redécouvrez la production artisanale et les savoir-faire franc-comtois à travers la porcelaine, les jeux, la céramique, les objets de décoration… Pour les gourmets, rencontre avec des brasseurs ou dégustation de spiritueux, vins du Jura, chocolats et autres aromates. Le marché de Noël se déroulera dans le Palais des glaces, installé temporairement à la Saline royale.

Animations (balades en calèches, présence du Père Noël et spectacle) et restauration sur place. billetterie@salineroyale.com +33 3 81 54 45 45 https://www.salineroyale.com/evenement/marche-de-noel/ dernière mise à jour : 2022-11-05 par

