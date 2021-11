Marché de Noël de la Saline royale Saline royale, 27 novembre 2021, Arc-et-Senans.

Marché de Noël de la Saline royale

du samedi 27 novembre au dimanche 12 décembre à Saline royale

Les week-ends des 27/28 novembre et 11/12 décembre, la Saline royale organise son marché de Noël ! De nombreux exposants présenteront leurs savoir-faire francs-comtois à travers de la porcelaine, des jeux, des cosmétiques, de la céramique, des compositions végétales, des objets de décoration… Les gourmets découvriront des brasseurs, dégusteront des spiritueux, vins du jura, chocolats, champagne et autres aromates. Nouveauté cette année ! Le marché de Noël se déroulera dans le nouveau Palais des glaces chauffé de la Saline royale ! Cette salle temporaire datant des années 20 transportera nos visiteurs dans la magie de Noël. Avec la présence du Père Noël, des lutins et d’une calèche. Dans un décor de Noël, une photographe accompagnée d’un poney viendra immortaliser ces moments féériques. Entrée à la Saline royale et au marché de Noël : 5.50€ Gratuit jusqu’à 12 ans. Supplément de 2.50€ pour accéder à la patinoire. En savoir plus : [https://www.salineroyale.com/marche-noel-2021/](https://www.salineroyale.com/marche-noel-2021/)

Saline royale Arc-et-Senans Arc-et-Senans Doubs



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T20:00:00;2021-11-28T10:00:00 2021-11-28T18:00:00;2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T20:00:00;2021-12-12T10:00:00 2021-12-12T18:00:00