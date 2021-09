Valence Valence Drôme, Valence Marché de Noël de la rue Bouffier Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Marché de Noël de la rue Bouffier Valence, 11 décembre 2021, Valence. Marché de Noël de la rue Bouffier 2021-12-11 09:00:00 09:00:00 – 2021-12-11 18:00:00 18:00:00

Valence Drôme Marché de Noël organisé par l’association des commerçants de la rue Bouffier. asso.quartier.bouffier@gmail.com +33 4 75 25 77 35 dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Ville Valence lieuville 44.93309#4.89463