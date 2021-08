Saint-Philbert-sur-Orne Saint-Philbert-sur-Orne Orne, Saint-Philbert-sur-Orne Marché de Noël de la Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne Saint-Philbert-sur-Orne Catégories d’évènement: Orne

Saint-Philbert-sur-Orne

Marché de Noël de la Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne, 28 novembre 2021, Saint-Philbert-sur-Orne. Marché de Noël de la Roche d’Oëtre 2021-11-28 11:00:00 11:00:00 – 2021-11-28 18:00:00 18:00:00

Saint-Philbert-sur-Orne Orne Saint-Philbert-sur-Orne Marché de Noël dédié aux artisans d’art professionnels et aux producteurs locaux pour des cadeaux uniques et précieux !

Nombreux exposants de créations uniques.

Ambiance de Noël assurée ! dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Saint-Philbert-sur-Orne Autres Lieu Saint-Philbert-sur-Orne Adresse Ville Saint-Philbert-sur-Orne lieuville 48.83794#-0.37662