Marché de Noël de La Rivière-Saint-Sauveur La Rivière-Saint-Sauveur, 10 décembre 2022, La Rivière-Saint-Sauveur.

Marché de Noël de La Rivière-Saint-Sauveur

Place de la mairie La Rivière-Saint-Sauveur Calvados

2022-12-10 10:00:00 – 2022-12-12 18:00:00

La Rivière-Saint-Sauveur

Calvados

La Rivière-Saint-Sauveur

C’est officiel, le marché de Noël revient pour sa 3ème édition !

Retrouvez-nous, dans une ambiance de Noël conviviale et chaleureuse, le samedi 10 et le dimanche 11 décembre à partir de 11h

NOUVEAUTÉ : Tartiflette le midi

TOMBOLA: 1000€ à gagner* !

Spectacle de Noël, idées cadeaux et déco, dégustation, tatouages enfant, Père Noël, et tirage au sort de la tombola des commerçants.

On compte sur vous !

*Tickets de tombola à 2€ en vente chez les commerçants partenaires de l’UCIA.

4 chéquiers de 250€ sont à gagner, valables chez ces mêmes commerçants de La Riviere-st-Sauveur.

+33 2 31 98 70 06

La Rivière-Saint-Sauveur

