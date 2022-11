Marché de Noël de la Résidence de la Baie d’Authie Fort-Mahon-Plage Fort-Mahon-Plage Catégories d’évènement: Fort-Mahon-Plage

Marché de Noël de la Résidence de la Baie d’Authie Fort-Mahon-Plage, 9 décembre 2022, Fort-Mahon-Plage. Marché de Noël de la Résidence de la Baie d’Authie

575 Rue du Général de Gaulle Fort-Mahon-Plage Somme

2022-12-09 10:30:00 – 2022-12-10 18:00:00 Fort-Mahon-Plage

Somme Fort-Mahon-Plage Au programme de ce marché de Noël ventes de gaufres et vins chauds, nombreux artisans et tombola. Au programme de ce marché de Noël ventes de gaufres et vins chauds, nombreux artisans et tombola. +33 3 22 23 78 78 Canva

