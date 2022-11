MARCHÉ DE NOËL DE LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE Sèvremont Sèvremont Catégories d’évènement: Sèvremont

MARCHÉ DE NOËL DE LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE

Sèvremont, 26 novembre 2022

2022-11-26 16:00:00 – 2022-11-26 22:00:00

Producteurs, idées cadeaux, structures gonflables, crêpes, bar à huîtres… Marché de Noël du comité des fêtes de La Pommeraie-sur-Sèvre

+33 2 51 92 81 80

Salle Les Lavandières
Impasse des Lavandières
Sèvremont

