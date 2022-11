Marché de Noël de la paroisse Saint Martin Hausgauen Hausgauen Catégories d’évènement: Hausgauen

Haut-Rhin

Marché de Noël de la paroisse Saint Martin

14 rue Bellevue Hausgauen Haut-Rhin

2022-11-26

Haut-Rhin Hausgauen Cette année à nouveau, un groupe de paroissiens/paroissiennes de Hundsbach-Hausgauen mettra son savoir faire et son talent créatif au service de la paroisse pour achalander le marché de Noël. Des idées cadeaux et de magnifiques décorations seront proposées. De quoi préparer sans stress des fêtes de fin d’année magiques et uniques ou tout simplement, pour les plus gourmands, se laisser tenter par un délicieux dessert. Le bénéfice de ce rendez-vous festif est destiné à l’entretien et à la rénovation de l’église paroissiale Saint Martin. Décorations, idées cadeaux, pâtisserie,… au profit de l’entretien et de la rénovation de l’église paroissiale St-Martin. +33 3 89 07 80 97 Hausgauen

