Marché de Noël de la paroisse protestante Rothau, 27 novembre 2021, Rothau.

Marché de Noël de la paroisse protestante 2021-11-27 10:00:00 – 2021-11-27 18:00:00

Rothau Bas-Rhin

Dans des espaces dédiés venez savourer des boissons chaudes (vin et jus de fruit chauds) et des gâteaux de Noël. Vous pourrez également vous procurer des objets décoratifs de Noël confectionnés par le groupe des dames de la paroisse, petits gâteaux, des couronnes de l’Avent et des calendriers … et… adopter un ou des anges suspensions pour Noël. A 16h, un temps musical et méditatif permettra d’entonner des chants de Noël

+33 3 88 47 19 13

