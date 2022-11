Marché de Noël de la MJC Scaër, 10 décembre 2022, Scaër.

Marché de Noël de la MJC

2022-12-10 10:30:00 – 2022-12-10 19:00:00

Une quarantaine d’artisans créateurs et producteurs locaux proposent dans une ambiance chaleureuse et animée leurs créations et productions de grande qualité. Animation musicale, théâtre, ateliers pop-up et créatifs pour les enfants tout au long de la journée. Restauration (soupe, crêpes salées et sucrées, gâteaux et vin chaud, chocolat…)

centre-social@mjc-marelle.eu +33 2 98 57 65 22 http://www.mjc-marelle.eu/

