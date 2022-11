Marche de Noël de la MFR Salins-les-Bains Salins-les-Bains Catégories d’évènement: Jura

Salins-les-Bains

Marche de Noël de la MFR, 4 décembre 2022, Salins-les-Bains.

14 Lieu-dit Blégny Salins-les-Bains Jura

2022-12-04 09:30:00 – 2022-12-04 18:30:00

Jura Salins-les-Bains Le dimanche 4 décembre 2022 à la MFR de Salins-les-Bains, venez rencontrer de nombreux exposants artisans et producteurs, découvrez les créations des élèves et achetez votre sapin sur place.

Les élèves et les moniteurs de la MFR vous attendent nombreux.

De 9h30 à 18h30 +33 3 84 73 06 66

