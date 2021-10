Marché de Noël de la Maison du Tourisme Guipry-Messac, 12 décembre 2021, Guipry-Messac.

Marché de Noël de la Maison du Tourisme 2021-12-12 09:30:00 – 2021-12-12 18:00:00

Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

Tous les ans, à Guipry-Messac, la Maison du Tourisme vous aide à préparer vos cadeaux pour les fêtes de fin d’année. Tout au long de ce dimanche de décembre venez découvrir les créations des exposants, bijoux, produits cosmétiques, papèterie ou objets insolites, vous trouverez forcément ce qu’il vous manquait.

Située au sein de l’Espace Claude Michel, salle polyvalente de la commune, à proximité directe de la gare et du chemin de halage, le site dispose en plus d’un grand parking. Petite restauration et buvette sur place.

Comme chaque année, vous retrouverez un petit train pour vous conduire au marché de Noël des commerçant place de l’Eglise Saint-Pierre, de quoi ravir les plus petits !

Compte tenu des règles sanitaires toujours en vigueur le pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée du Marché de Noël.

Si vous souhaitez vous inscrire, c’est possible jusqu’au 4 décembre. Rendez-vous sur guiprymessactourisme.fr, ou contacter la Maison du Tourisme par téléphone ou par mail. Vous pouvez également cliquer sur le lien de téléchargement “formulaire exposants” à droite.

tourisme@guipry-messac.bzh +33 2 99 34 61 60 http://guiprymessactourisme.fr/

dernière mise à jour : 2021-09-29 par SI – GUIPRY-MESSAC