Marché de Noël de la Kantxa Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Catégories d’évènement: Landes

Moliets-et-Maa

Marché de Noël de la Kantxa Moliets-et-Maa, 17 décembre 2022, Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa. Marché de Noël de la Kantxa 22 avenue Nationale Restaurant Bistro « La Kantxa » Moliets-et-Maa Landes Restaurant Bistro « La Kantxa » 22 avenue Nationale

2022-12-17 10:00:00 – 2022-12-17 18:00:00

Restaurant Bistro « La Kantxa » 22 avenue Nationale

Moliets-et-Maa

Landes Moliets-et-Maa EUR 0 0 Marché de Noël avec produits locaux, coffrets cadeaux, vin chaud, huîtres… Marché de Noël avec produits locaux, coffrets cadeaux, vin chaud, huîtres… +33 5 58 77 88 91 RESTAURANT BISTRO KANTXA Bistrot Kantxa

Restaurant Bistro « La Kantxa » 22 avenue Nationale Moliets-et-Maa

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Moliets-et-Maa Autres Lieu Moliets-et-Maa Adresse Moliets-et-Maa Landes Restaurant Bistro "La Kantxa" 22 avenue Nationale Ville Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa lieuville Restaurant Bistro "La Kantxa" 22 avenue Nationale Moliets-et-Maa Departement Landes

Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moliets-et-maa-moliets-et-maa/

Marché de Noël de la Kantxa Moliets-et-Maa 2022-12-17 was last modified: by Marché de Noël de la Kantxa Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa 17 décembre 2022 22 avenue Nationale Restaurant Bistro "La Kantxa" Moliets-et-Maa Landes Moliets-et-Maa Landes Landes Moliets-et-Maa

Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Landes