Marché de Noël de la Kabine Arles, 17 décembre 2021, Arles.

Marché de Noël de la Kabine Fondation Manuel Rivera – Ortiz 18 Rue De la Calade Arles

2021-12-17 – 2021-12-19 Fondation Manuel Rivera – Ortiz 18 Rue De la Calade

Arles Bouches-du-Rhône

> vendredi 17 décembre de 16h à 22h – Vente, exposition, projection, vin chaud, gaufres, etc.

> samedi 18 décembre de 10h à 22h – Vente, exposition, projection, vin chaud, gaufres, etc. + DJ SET 22h – 2h avec Katze et collectif Solé

> dimanche 19 décembre de 10h à 19h – Vente, exposition, projection, vin chaud, gaufres, etc.

Afin de soutenir les artistes, artisans et porteur.euse.s de projets, la Kabine organise un grand marché de Noël au sein de la Fondation MRO.

info@mrofoundation.org +33 4 90 54 15 63

