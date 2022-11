Marché de Noël de la Halle des Blancs Manteaux : 17e édition ! Halle des Blancs Manteaux Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Marché de Noël de la Halle des Blancs Manteaux : 17e édition ! Halle des Blancs Manteaux, 9 décembre 2022, Paris. Du vendredi 09 décembre 2022 au dimanche 11 décembre 2022 :

vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

. gratuit

Pour la 17e année, le Lions Club Paris Ile de la Cité organise un marché de Noël au coeur du Marais, Halle des Blancs Manteaux Plus de 50 artisans créateurs français vous attendent pour vous proposer une foule de cadeaux pour réjouir petits et grands : artisanat d’art, jouets en bois, art de la table, bijoux, maroquinerie, vêtements enfants, femmes et hommes, linge de maison, luminaires, objets insolites, savons parfumés, céramique… L’intégralité des bénéfices de ce marché recueillis par le Lions Club Paris Ile de la Cité dans le cadre de son organisation iront aux causes qu’il soutient : traitement du cancer infantile, lutte contre la cécité, dépistage du diabète et lutte contre le faim. Halle des Blancs Manteaux 48 rue Vieille du Temple 75004 Paris Contact : 06 89 91 82 82 https://www.facebook.com/profile.php?id=100066273202173 https://www.facebook.com/profile.php?id=100066273202173

Lions Club Paris Ile de la Cité Halle des Blancs Manteaux, un Marché de Noël pour allier générosité et plaisir

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Halle des Blancs Manteaux Adresse 48 rue Vieille du Temple Ville Paris lieuville Halle des Blancs Manteaux Paris Departement Paris

Halle des Blancs Manteaux Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Marché de Noël de la Halle des Blancs Manteaux : 17e édition ! Halle des Blancs Manteaux 2022-12-09 was last modified: by Marché de Noël de la Halle des Blancs Manteaux : 17e édition ! Halle des Blancs Manteaux Halle des Blancs Manteaux 9 décembre 2022 Halle des Blancs Manteaux Paris Paris

Paris Paris