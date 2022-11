Marché de Noël de la Galerie Rouge Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé Catégories d’évènement: Finistère

Pont-l'Abbé

Marché de Noël de la Galerie Rouge Pont-l’Abbé, 1 décembre 2022, Pont-l'Abbé. Marché de Noël de la Galerie Rouge

15 Rue Victor Hugo Galerie Rouge Pont-l’Abbé Finistère Galerie Rouge 15 Rue Victor Hugo

2022-12-01 – 2022-12-11

Galerie Rouge 15 Rue Victor Hugo

Pont-l’Abbé

Finistère La Galerie rouge expose et propose à la vente les œuvres petits formats d’une vingtaine artistes pour son traditionnel marché de Noël. +33 6 73 85 28 18 Galerie Rouge 15 Rue Victor Hugo Pont-l’Abbé

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pont-l'Abbé Autres Lieu Pont-l'Abbé Adresse Pont-l'Abbé Finistère Galerie Rouge 15 Rue Victor Hugo Ville Pont-l'Abbé lieuville Galerie Rouge 15 Rue Victor Hugo Pont-l'Abbé Departement Finistère

Pont-l'Abbé Pont-l'Abbé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-labbe/

Marché de Noël de la Galerie Rouge Pont-l’Abbé 2022-12-01 was last modified: by Marché de Noël de la Galerie Rouge Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé 1 décembre 2022 15 Rue Victor Hugo Galerie Rouge Pont-l'Abbé Finistère finistère Pont-l'Abbé

Pont-l'Abbé Finistère