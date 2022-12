Marché de Noël de la Forest-Landerneau La Forest-Landerneau La Forest-Landerneau OT LANDERNEAU - DAOULAS La Forest-Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

La Forest-Landerneau

Marché de Noël de la Forest-Landerneau La Forest-Landerneau, 17 décembre 2022, La Forest-Landerneau OT LANDERNEAU - DAOULAS La Forest-Landerneau. Marché de Noël de la Forest-Landerneau La Forest-Landerneau Finistère

2022-12-17 – 2022-12-17 La Forest-Landerneau

Finistère La Forest-Landerneau Le marché fera le plein d’animations samedi pour fêter Noël !

Il y en aura pour tous les Forestois, les petits comme les grands…

En plus de nos chers commerçants, vous retrouverez :

~ La calèche du Père-Noël,

~ Les artisans Forestois qui viendront vous faire découvrir leur savoir-faire,

~ Une dégustation de vin chaud,

~ La tombola des commerçants,

~ Le tout dans une ambiance musicale de Noël grâce aux accordéonistes ! On vous attend nombreux autour de ce moment convivial !!! mairie@la-forest-landerneau.fr +33 2 98 20 21 43 La Forest-Landerneau

dernière mise à jour : 2022-12-13 par OT LANDERNEAU – DAOULAS

Détails Catégories d’évènement: Finistère, La Forest-Landerneau Autres Lieu La Forest-Landerneau Adresse La Forest-Landerneau Finistère OT LANDERNEAU - DAOULAS Ville La Forest-Landerneau OT LANDERNEAU - DAOULAS La Forest-Landerneau lieuville La Forest-Landerneau Departement Finistère

La Forest-Landerneau La Forest-Landerneau OT LANDERNEAU - DAOULAS La Forest-Landerneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-forest-landerneau-ot-landerneau-daoulas-la-forest-landerneau/

Marché de Noël de la Forest-Landerneau La Forest-Landerneau 2022-12-17 was last modified: by Marché de Noël de la Forest-Landerneau La Forest-Landerneau La Forest-Landerneau 17 décembre 2022 finistère La Forest-Landerneau La Forest-Landerneau Finistère OT LANDERNEAU - DAOULAS La Forest-Landerneau Finistère

La Forest-Landerneau OT LANDERNEAU - DAOULAS La Forest-Landerneau Finistère