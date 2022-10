Marché de Noël de la FCPE Le Teich, 26 novembre 2022, Le Teich.

Marché de Noël de la FCPE

8 Rue Claude Laymand Le Teich Gironde OT Le Teich

2022-11-26 09:30:00 – 2022-11-26 18:30:00

Le Teich

Gironde

Le Teich

Venez nombreux au Marché de Noël organisé par la FCPE. L’association de parents d’élèves du Teich l’organise le Samedi 26 novembre à la Salle Publique du Teich de 9h30 à 18h30.

Au programme :

Une quinzaine d’exposants locaux proposant des produits gourmands, faits mains et artisanaux.

vente d’objets réalisés par les élèves,

concours de dessin sur place,

atelier maquillage.

Photo avec le père Noël de 10h30 à 12h30 et de 16h à 18h.

Restauration sur place (barbe à papa, paninis sucrés/salés, gateaux, pop corn…

Entrée gratuite.

Tous lesbénéfices de cet évènement seront reversés aux écoles primaires du Teich sous la forme d’aide financière pour les sorties scolaires et projets pédagogiques ou achat de matériel.

Venez nombreux au Marché de Noël organisé par la FCPE. L’association de parents d’élèves du Teich l’organise le Samedi 26 novembre à la Salle Publique du Teich de 9h30 à 18h30.

Au programme :

Une quinzaine d’exposants locaux proposant des produits gourmands, faits mains et artisanaux.

vente d’objets réalisés par les élèves,

concours de dessin sur place,

atelier maquillage.

Photo avec le père Noël de 10h30 à 12h30 et de 16h à 18h.

Restauration sur place (barbe à papa, paninis sucrés/salés, gateaux, pop corn…

Entrée gratuite.

Tous lesbénéfices de cet évènement seront reversés aux écoles primaires du Teich sous la forme d’aide financière pour les sorties scolaires et projets pédagogiques ou achat de matériel.

+33 6 63 08 91 13

FCPE

Le Teich

dernière mise à jour : 2022-10-20 par OT Le Teich