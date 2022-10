Marché de Noël de la cité de Calendal…. Cassis Cassis, 2 décembre 2022, Cassis.

Place Baragnon Cassis Bouches-du-Rhne

2022-12-02 – 2022-12-12

Cassis

Bouches-du-Rhne

26ème édition du marché de nol de cassis sur le thème de la lumière



Venez passer un moment sous la magie du ciel étoilé qui scintille et fait briller les yeux des enfants et de leurs parents.



Un programme d’animations conviviales et traditionnelles, chants, danses, musiques folkloriques, spectacle pour les adultes et les enfants est proposé et accompagnera votre promenade autour des stands de gastronomie pour préparer le rassemblement familial autour du repas festif de Noël. Vous découvrirez l’artisanat, les décorations et produits régionaux pour préparer vos échanges de cadeaux autour du sapin traditionnel.



Vendredi 3 décembre :

14h : ouverture du marché

17h Les animaux de « La mini ferme de la Souleiade ».

17h30-21h Animation musicale : concert du groupe « Jardin d’hiver ».

18h30 Inauguration officielle et illumination du sapin de Noël par Danielle Milon, Maire de Cassis.



Samedi 4 décembre

10h-19h Les animaux de «la mini ferme de la Souleiade ».

14h-16h Cassis Echec avec Quentin MASSARDO : animation/tournoi ouvert à tous.

16h Inauguration des expositions des Salles Voûtées, « Provence Calendale » : les Rois Mages dans la crèche, La table des 13 desserts et La chambre à coucher. Apéritif offert par Cassis Animation.



Dimanche 5 décembre

10h-19h Les animaux de « La mini ferme de la Souleiade ».

11h Animation de rue « Le cirque Pouce » accompagné par les élèves de l’école de Musique du Centre Culture et des cours de percussions de Samir Ben FREDJ.



Mardi 7 décembre

18h-20h Nocturne sur le Marché de Noël : animation musicale « karaoké » proposée par les exposants.



Mercredi 8 décembre

fin d’après-midi Animation Gospel.



Jeudi 9 décembre

16h Conférence gratuite à la MEVA par André Gabriel, professeur au conservatoire de musique de Marseille et collectionneur : Des Mages aux Rois dans la crèche.



Vendredi 10 décembre

18h-20h Nocturne sur le Marché de Noël : « La Veillée de Noël » dégustation de la soupe de poissons et des 13 desserts de Provence, organisée par Cassis Animation. Réservation : 06.85.25.04.37. La veillée sera accompagnée d’un spectacle de danse proposé par « les petits rats des Calanques ».



Samedi 11 décembre

11h30-14h30 Animation musicale : concert par le groupe « Fills D ».

14h30 Démonstration de Tango et Flamenco par la section du Centre Culturel avec Anne Derville et Didier.

17h Chants de Noël à l’Eglise Saint Michel par le groupe « I Campanoli », polyphonies Corses. Entrée Libre.



Dimanche 12 décembre

11h30-14h30 Animation musicale par le groupe «Paradox» pour un Mashup

15h Spectacle pour enfants en début d’après-midi.



Le Père noël sera présent toute la journée sur le Marché de Noël du 4 au 12 décembre de 10h à 19h.

Un atelier créatif de Noël sera organisé pour les écoliers de Cassis sur leur temps scolaire pendant le Marché de Noël AUTOUR DE LA PLACE BARAGNON



Salles Voûtées : Mireille Claustre vous proposera La Provence Calendale et les Rois Mages dans la crèche et Maryse Filosa, La table des 13 desserts et La chambre à coucher.



Programme d’animation proposé par Cassis Animation et son équipe de bénévoles (sous réserve de modification) et le Centre Culturel.



Pour la seconde année consécutive L’office de Tourisme de Cassis vous propose « les bulles de Noël et leurs automates », présentées dans le village pour le plus grand plaisir des petits et des grands. A découvrir tous les soirs du 3 décembre au 2 janvier inclus, Square Gilbert Savon « Le Père Noel et ses Lutins », Place Mirabeau « Les Souris Gourmandes », Jardin Public « Les Animaux de la Forêt ».

La période entourant Noël est appelée » temps des fêtes « , le Marché de Noël de Cassis, installé sur la place Baragnon depuis plus de 20 ans, donne le départ d’un rassemblement villageois où chaque année il fait bon s’arrêter.

