MARCHÉ DE NOËL DE LA CHIFFONNE RIT La Chiffonnerie, 18 décembre 2021, Bordeaux.

La Chiffonne Rit organise son Marché de Noel ce samedi 18 décembre 2021 de 11h a 19h ! ————————————————————————————– Au programme des artistes, des artisans, des créateurs, des musiciens, un café associatif avec aussi de la petite restauration. S’il vous reste des cadeaux de Noel à faire ou si vous voulez juste passer un bon moment en cette période de fêtes vous êtes les bienvenus ! (Merci de vous munir de votre pass sanitaire) _La Chiffonne Rit est un espace partagé de travail et de création réunissant une trentaine d’artistes et d’artisans dans un ancien garage automobile.…_ _⌲ LA CHIFFONNE RIT – association Loi 1901_ _Ateliers d’artisans & coworking à Bordeaux rive droite se développe dans un ancien garage auto’ des années 70, une quarantaine d’artistes et d’artisans qui y travaillent et font vivre le lieux & son café associatif par leur engagement bénévole._ _Vous y croiserez dans la cour ou dans le café :_ _Ferronniers, menuisiers, couturières, bijoutiers, architectes, graphistes, illustrateurs, sérigraphes, maroquiniers, plasticiens, teinturière, tiserand…_ _Le tout sous forme de démocratie participative._ _Pour découvrir les débuts de la Chiffo en 2014 : [http://vimeo.com/97655262](http://vimeo.com/97655262)_ _⌲ LE CAFÉ ASSOCIATIF_ _En plus d’un espace de travail et de création La Chiffonne Rit s’articule autour de son café associatif et n’a de cesse de vous proposer de nouveaux rendez vous : concerts, performances, théâtre, cinéma, marché de créateurs, ateliers…_ _L’idée ? Vous rencontrer, dialoguer et partager ensemble, s’ouvrir au monde et apprendre ensemble._ _⌲LA BRICOTHEQUE_ _Elle arrive bientôt !_

La Chiffonnerie 77, rue Reinette Bordeaux La Benauge Gironde



