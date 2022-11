MARCHÉ DE NOËL DE LA CHARMILLE Saint-Quirin Saint-Quirin Catégories d’évènement: Moselle

MARCHÉ DE NOËL DE LA CHARMILLE Saint-Quirin, 25 novembre 2022

223 B rue de la Charmille Maison de retraite La Charmille Saint-Quirin Moselle

2022-11-25 14:00:00

Moselle Le marché de Noël organisé par la Maison de retraite La Charmille vous proposera cette année, des décorations de Noël confectionnées per les résidents, le personnel et les bénévoles, des petite gâteaux de Noël, de la confiture, du pâté en croûte, des rochers au chocolat , du vin chaud et de la pâtisserie. Une petite restauration est proposée sur place. +33 3 87 03 04 00 Maison de retraite La Charmille 223 B rue de la Charmille Saint-Quirin

