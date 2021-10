Concarneau Concarneau Concarneau, Finistère Marché de Noël de la chapelle Saint-Fiacre Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Finistère

Marché de Noël de la chapelle Saint-Fiacre Concarneau, 17 décembre 2021, Concarneau. Marché de Noël de la chapelle Saint-Fiacre Le Cabellou Chapelle Saint-Fiacre Concarneau

2021-12-17 – 2021-12-19 Le Cabellou Chapelle Saint-Fiacre

Concarneau Finistère L’association Saint-Fiacre organise un marché de Noël sous chapiteau sur la pelouse de la Chapelle Saint-Fiacre. Présence d’une cinquantaine d ‘exposants. Présence du Père Noël, de la dame des neiges et de son lutin. Petite restauration sur place. Ouverture du marché de Noël le vendredi 17/12 de 16h à 20h, le samedi 18/12 de 10h à 19h, et le dimanche 19/12 de 10h à 18h.

Pass sanitaire obligatoire. saintfiacre.lecabellou@gmail.com +33 6 07 35 63 84 L’association Saint-Fiacre organise un marché de Noël sous chapiteau sur la pelouse de la Chapelle Saint-Fiacre. Présence d’une cinquantaine d ‘exposants. Présence du Père Noël, de la dame des neiges et de son lutin. Petite restauration sur place. Ouverture du marché de Noël le vendredi 17/12 de 16h à 20h, le samedi 18/12 de 10h à 19h, et le dimanche 19/12 de 10h à 18h.

Pass sanitaire obligatoire. Le Cabellou Chapelle Saint-Fiacre Concarneau

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Concarneau, Finistère Autres Lieu Concarneau Adresse Le Cabellou Chapelle Saint-Fiacre Ville Concarneau lieuville Le Cabellou Chapelle Saint-Fiacre Concarneau