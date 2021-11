La Chapelle-Heulin La Chapelle-Heulin La Chapelle-Heulin, Loire-Atlantique MARCHÉ DE NOEL DE LA CHAPELLE HEULIN La Chapelle-Heulin La Chapelle-Heulin Catégories d’évènement: La Chapelle-Heulin

Le Marché de Noël revient à La Chapelle-Heulin les 27 et 28 novembre 2021 sur la place du Centre-bourg. Il sera ouvert de 17h30 à 21h30 le samedi et de 10h à 18h le dimanche. Les Heulinois et Heulinoises pourront se balader de stands en stands parmi un large choix d'exposants : bijoux, papeterie, produits du terroir, confiture, articles de Noël, jeux éducatifs, jeux en bois, articles zéro déchet, articles bébé et linge de maison, coffrets cadeau de produits du terroir… Leur promenade s'arrêtera sans aucun doute pour déguster crêpes, galettes, gaufres, chichis, sandwichs américains, saucisses-frites, tartiflette, vin chaud, café ou encore bière de Noël. Les plus petits (ou les grands enfants, pourquoi pas !) pourront prendre une photo avec le Père Noël et déposer leur courrier pour Noël dans la boîte aux lettres… Le samedi soir, la journée se clôturera tout en lumière avec un spectacle pyrotechnique de Saphira. Le dimanche, le sculpteur de ballons Lucky Benji sera présent pour enchanter les enfants et la compagnie Vents des cirques présentera également un spectacle à 15h. Un week-end familial qui promet d'être festif ! Marché de Noël de la Chapelle Heulin le week-end du 27 et 28 novembre +33 2 40 06 74 05 https://www.mairie-lachapelleheulin.fr/marche-de-noel-les-27-et-28-novembre-2021/

