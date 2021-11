Marché de Noël de Keringar Le Conquet, 4 décembre 2021, Le Conquet.

Marché de Noël de Keringar Auberge de Keringar 15 route de Keringar Le Conquet

2021-12-04 14:00:00 – 2021-12-04 18:30:00 Auberge de Keringar 15 route de Keringar

Le Conquet Finistère

– Un spectacle pour les enfants : « le pouvoir de l’eau » (3 représentations de 40 places : 14h30, 16h00 et 17h30);

– une dizaine d’exposants : cuir de poissons, flutes-celtes, La Pirogue création, Patrick Tranvouez peinture, sculpture sur bois, ateliers de couture et de bijoux…

– crêpes, gâteaux et boissons à emporter ou déguster sur place.

– cuisson de plats et gâteaux dans notre four à pain traditionnel.

keringar@wanadoo.fr +33 2 98 89 09 59 https://www.keringar.fr/

Auberge de Keringar 15 route de Keringar Le Conquet

