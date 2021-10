Jaulgonne Jaulgonne Aisne, Jaulgonne Marché de Noël de Jaulgonne Jaulgonne Jaulgonne Catégories d’évènement: Aisne

Jaulgonne

Marché de Noël de Jaulgonne Jaulgonne, 18 décembre 2021, Jaulgonne. Marché de Noël de Jaulgonne Jaulgonne

2021-12-18 10:00:00 – 2021-12-18 22:00:00

Jaulgonne Aisne Jaulgonne 0 0 Décorations, tombola, cadeaux et diverses gourmandises vous seront proposés au marché de Noël de Jaulgonne. Et n’oubliez pas la retraite aux flambeaux. Décorations, tombola, cadeaux et diverses gourmandises vous seront proposés au marché de Noël de Jaulgonne. Et n’oubliez pas la retraite aux flambeaux. +33 3 23 70 16 03 Décorations, tombola, cadeaux et diverses gourmandises vous seront proposés au marché de Noël de Jaulgonne. Et n’oubliez pas la retraite aux flambeaux. Comité des fêtes de Jaulgonne

Jaulgonne

dernière mise à jour : 2021-10-26 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Jaulgonne Autres Lieu Jaulgonne Adresse Ville Jaulgonne lieuville Jaulgonne