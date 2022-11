Marché de Noël de Heimsbrunn Heimsbrunn Heimsbrunn Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Heimsbrunn

Marché de Noël de Heimsbrunn, 3 décembre 2022, Heimsbrunn.

34 rue de Hochstatt Heimsbrunn Haut-Rhin

2022-12-03 – 2022-12-03 Heimsbrunn

Haut-Rhin Heimsbrunn L’association Bricomania propose son marché autour d’une patinoire. Un marché de Noël ainsi que des animations vous attendent et vous pourrez également vous y restaurer (tartes flambées, bretzels, mannalas, gâteaux, vin chaud maison…). Saint Nicolas fera sa traditionnelle visite le dimanche ! L’association Bricomania propose son marché autour d’une patinoire. De nombreuses animations vous attendent ! +33 3 89 81 90 34 Heimsbrunn

