Marché de Noël de Guéhébert Quettreville-sur-Sienne Quettreville-sur-Sienne Catégories d’évènement: Manche

Quettreville-sur-Sienne

Marché de Noël de Guéhébert Quettreville-sur-Sienne, 18 décembre 2022, Quettreville-sur-Sienne. Marché de Noël de Guéhébert

Guehebert Le Bourg de Guéhébert Quettreville-sur-Sienne Manche Le Bourg de Guéhébert Guehebert

2022-12-18 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-18 20:00:00 20:00:00

Le Bourg de Guéhébert Guehebert

Quettreville-sur-Sienne

Manche Marché de Noël avec une quinzaine d’exposants.

Le samedi marché de 17h à 22h avec :

– Animation musicale avec le groupe Kat’Ga (style pop rock) à 19h.

– Feu d’artifice à 20h00 tiré dans le bourg de Guéhébert. Le dimanche, marché de 15h à 20h avec concert de Aurore Becker à 17h

Passage du Père Noël au sein du marché sur les deux jours.

Village de Noël et ses illuminations.

Restauration et buvette sur place. Marché de Noël avec une quinzaine d’exposants.

Le samedi marché de 17h à 22h avec :

– Animation musicale avec le groupe Kat’Ga (style pop rock) à 19h.

– Feu d’artifice à 20h00 tiré dans le bourg de Guéhébert. Le dimanche, marché de 15h à 20h avec concert de Aurore Becker à 17h

Passage du Père Noël au sein du marché sur les deux jours.

Village de Noël et ses illuminations.

Restauration et buvette sur place. Le Bourg de Guéhébert Guehebert Quettreville-sur-Sienne

dernière mise à jour : 2022-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Quettreville-sur-Sienne Autres Lieu Quettreville-sur-Sienne Adresse Quettreville-sur-Sienne Manche Le Bourg de Guéhébert Guehebert Ville Quettreville-sur-Sienne lieuville Le Bourg de Guéhébert Guehebert Quettreville-sur-Sienne Departement Manche

Quettreville-sur-Sienne Quettreville-sur-Sienne Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quettreville-sur-sienne/

Marché de Noël de Guéhébert Quettreville-sur-Sienne 2022-12-18 was last modified: by Marché de Noël de Guéhébert Quettreville-sur-Sienne Quettreville-sur-Sienne 18 décembre 2022 Guehebert Le Bourg de Guéhébert Quettreville-sur-Sienne Manche manche Quettreville-sur-Sienne

Quettreville-sur-Sienne Manche